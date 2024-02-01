Публикуем список финалистов премии «Народное признание»
Завершился первый тур голосования в рамках Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», в котором приняли участие более 16 тысяч человек. По его итогам были определены финалисты премии, которые продолжат борьбу во втором туре. По решению экспертного жюри премии было принято решение о выдвижении в следующий тур по четыре соискателя от каждой номинации. Это 56 претендентов на награду.
Публикуем итоги и количество голосов, которое набрали номинанты после завершения первого тура.
Номинация «Открытие»:
Семейное кафе «Соль» – 2 632
Центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» в Пскове – 2 158
«Золотая улитка» – 2 004
«Карп Инвест» – 1 666
Номинация «Наша марка»:
«Изборский пряник» – 3 418
Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР («Золотая улитка») – 2 522
Кондитерский Дом «Себежанка» – 2 161
Сидродельня «Заповедник» – 1 717
Номинация «Сервис»:
Экоклуб «Оленья Гора» – 2 162
Ресторан «СтрогановЪ» – 1 503
Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР («Золотая улитка») – 1 419
Арт-пространство «Вперёд в СССР» – 1 373
Номинация «Бизнесмен года»:
Раиса Курамшина – 1 404
Директор медицинского объединения сети клиник Визус, Medica, Medica Estetic Денис Брохман – 1 326
Основатель фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин – 1 319
Руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы –1 193
Номинация «Рекорд»:
Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт» – 2 830
Дмитрий Ющенко – 1 626
Команда спортсменов из Палкинского района – 1 450
Спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич – 1 302
Номинация «Защита»:
Инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков, который смог разыскать со своей служебной собакой потерявшегося в лесу пожилого мужчину – 2 900
Старший инспектор Госавтоинспекции из Печорского района Константин Куденков, который принял на трассе роды у девушки и помог появиться на свет ребёнку – 2 096
Инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев, спасшие 72-летнюю женщину при пожаре в Печорах – 1 659
Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Александр Дегтярёв, который вынес из горящего дома женщину и её супруга – 1 646
Номинация «Поступок»:
Великолукские школьники Артем Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов, которые спасли тонущего рыбака – 6 292
Сотрудники Полистовского заповедника, спасшие провалившегося в придорожную осушительную канаву лося – 2 291
Жительницы Пустошкинского района Наталья Никитина и Елена Паршенкова, которые приняли участие в задержании преступников и оказали необходимую помощь раненому полицейскому – 2 046
9-летний Игорь Белов, который спас тонущую девочку – 2 027
Номинация «Талант»:
Хореографический ансамбль «Ветер перемен» – 1617
Танцевальный коллектив «Апельсин» – 1453
Народный коллектив вокальный ансамбль «Соловушка» Переслегинского Дома культуры – 1426
Вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s – 1421
Номинация «Призвание»:
Врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев – 1164
Педагоги Детского дома творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова – 1122
Мастер кузнечного дела из Пустошкинского района Олег Шипилин – 958
Акушер, врач УЗИ, гинеколог из Себежского района Инна Луппо – 809
Номинация «Инициатива»
Благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку» за многочисленные проекты, направленные на помощь детям и взрослым, попавшим в сложную жизненную ситуацию – 1470
Великолукский механико-технологический колледж за реализацию проекта «Сушим СВОим» – 1350
Военно-исторический клуб «Моторы Победы» за реализацию проекта по восстановлению танка Т-38 образца 1936 года – 1144
ПсковГУ за организацию военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» – 1072
Номинация «Событие»:
«Курган Дружбы – 2023» – 1560
Автопробег восстановленной военной техники в Невеле – 1291
Открытие первого в России памятника бабушке – 1109
Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» – 950
Номинация «Экомышление»:
Экологическое движение «За чистый лес» – 3460
Детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова – 2458
Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб за восстановление биоресурсов – 2045
Координатор движения юных натуралистов Псковской области и руководитель волонтёрского отряда юннатов «Волонтёры Экологи Лук (Well)» Софья Игнатьева – 1721
Номинация «Паблик для народа»:
Группа Псковской областной клинической больницы – 1636
Группа детского сада №2045/3 из Стругокрасненского района – 942
Группа Пушкиногорской общеобразовательной школы – 894
Группа Псковского технического лицея – 633
Номинация «Проект года»:
Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище – 3514
Ремонт Торошинского дома культуры – 2624
Установка водоматов в Себеже – 2607
Установка станции водоподготовки в посёлке Дубрава-1 Великолукского района – 2570
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.