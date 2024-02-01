Публикуем список финалистов премии «Народное признание»

13:00, 01 февраля 2024, ПАИ

Завершился первый тур голосования в рамках Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», в котором приняли участие более 16 тысяч человек. По его итогам были определены финалисты премии, которые продолжат борьбу во втором туре. По решению экспертного жюри премии было принято решение о выдвижении в следующий тур по четыре соискателя от каждой номинации. Это 56 претендентов на награду.

Публикуем итоги и количество голосов, которое набрали номинанты после завершения первого тура.

Номинация «Открытие»:

Семейное кафе «Соль» – 2 632

Центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» в Пскове – 2 158

«Золотая улитка» – 2 004

«Карп Инвест» – 1 666

Номинация «Наша марка»:

«Изборский пряник» – 3 418

Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР («Золотая улитка») – 2 522

Кондитерский Дом «Себежанка» – 2 161

Сидродельня «Заповедник» – 1 717

Номинация «Сервис»:

Экоклуб «Оленья Гора» – 2 162

Ресторан «СтрогановЪ» – 1 503

Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР («Золотая улитка») – 1 419

Арт-пространство «Вперёд в СССР» – 1 373

Номинация «Бизнесмен года»:

Раиса Курамшина – 1 404

Директор медицинского объединения сети клиник Визус, Medica, Medica Estetic Денис Брохман – 1 326

Основатель фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин – 1 319

Руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы –1 193

Номинация «Рекорд»:

Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт» – 2 830

Дмитрий Ющенко – 1 626

Команда спортсменов из Палкинского района – 1 450

Спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич – 1 302

Номинация «Защита»:

Инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков, который смог разыскать со своей служебной собакой потерявшегося в лесу пожилого мужчину – 2 900

Старший инспектор Госавтоинспекции из Печорского района Константин Куденков, который принял на трассе роды у девушки и помог появиться на свет ребёнку – 2 096

Инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев, спасшие 72-летнюю женщину при пожаре в Печорах – 1 659

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Александр Дегтярёв, который вынес из горящего дома женщину и её супруга – 1 646

Номинация «Поступок»:

Великолукские школьники Артем Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов, которые спасли тонущего рыбака – 6 292

Сотрудники Полистовского заповедника, спасшие провалившегося в придорожную осушительную канаву лося – 2 291

Жительницы Пустошкинского района Наталья Никитина и Елена Паршенкова, которые приняли участие в задержании преступников и оказали необходимую помощь раненому полицейскому – 2 046

9-летний Игорь Белов, который спас тонущую девочку – 2 027

Номинация «Талант»:

Хореографический ансамбль «Ветер перемен» – 1617

Танцевальный коллектив «Апельсин» – 1453

Народный коллектив вокальный ансамбль «Соловушка» Переслегинского Дома культуры – 1426

Вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s – 1421

Номинация «Призвание»:

Врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев – 1164

Педагоги Детского дома творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова – 1122

Мастер кузнечного дела из Пустошкинского района Олег Шипилин – 958

Акушер, врач УЗИ, гинеколог из Себежского района Инна Луппо – 809

Номинация «Инициатива»

Благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку» за многочисленные проекты, направленные на помощь детям и взрослым, попавшим в сложную жизненную ситуацию – 1470

Великолукский механико-технологический колледж за реализацию проекта «Сушим СВОим» – 1350

Военно-исторический клуб «Моторы Победы» за реализацию проекта по восстановлению танка Т-38 образца 1936 года – 1144

ПсковГУ за организацию военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» – 1072

Номинация «Событие»:

«Курган Дружбы – 2023» – 1560

Автопробег восстановленной военной техники в Невеле – 1291

Открытие первого в России памятника бабушке – 1109

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» – 950

Номинация «Экомышление»:

Экологическое движение «За чистый лес» – 3460

Детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова – 2458

Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб за восстановление биоресурсов – 2045

Координатор движения юных натуралистов Псковской области и руководитель волонтёрского отряда юннатов «Волонтёры Экологи Лук (Well)» Софья Игнатьева – 1721

Номинация «Паблик для народа»:

Группа Псковской областной клинической больницы – 1636

Группа детского сада №2045/3 из Стругокрасненского района – 942

Группа Пушкиногорской общеобразовательной школы – 894

Группа Псковского технического лицея – 633

Номинация «Проект года»:

Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище – 3514

Ремонт Торошинского дома культуры – 2624

Установка водоматов в Себеже – 2607

Установка станции водоподготовки в посёлке Дубрава-1 Великолукского района – 2570