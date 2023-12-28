Стартовал первый тур голосования за номинантов премии «Народное признание»

15:00, 28 декабря 2023, ПАИ

Первый тур голосования за номинантов премии «Народное признание» стартовал сегодня, 28 декабря, в 15:00. Голосование в первом туре, которое определит тройки лидеров в каждой номинации, завершится 31 января.

По результатам работы экспертного сообщества к первому туру голосования допущено 236 заявок. 30 заявок были отсеяны.

Как проголосовать?

– В шапке сайта премии в меню нажимаем на «Голосование» или на кнопку «Проголосовать». Попадаем на страницу с голосованием. Доступен только первый тур.

– Ниже есть шкала с голосованием для удобства пользователей сайта. Шкала работает так: голосующий выбирает из каждой номинации одного номинанта, и шкала заполняется. Внизу есть пометка «осталось проголосовать за 10 номинантов». Это значит, что в одной номинации голосующий уже проголосовал.

– Выбор номинантов. Например, за номинацию «Открытие» вы уже проголосовали, поэтому будет указано «Проголосовано». А, к примеру, в номинации «Наша марка» еще не проголосовали, поэтому будет указано «Проголосуйте».

– Если откроем каждую номинацию, то можем увидеть напротив каждого номинанта % и в скобках количество голосов, отданных за каждого номинанта.

– Если вы пропустили какую-то из номинаций и не проголосовали, то внизу после всех номинаций есть уведомление «В 10 номинациях вы не проголосовали» и кнопка «Проголосовать». При нажатии на кнопку «Проголосовать» вас перекинет на номинацию, в которой вы не проголосовали.

– После того как голосующий отдал свой голос за всех номинантов, шкала будет заполнена на 100% и он сможет перейти к подтверждению голосования по СМС.

– Чтобы подтвердить голосование, нужно в поле ввести номер телефона и нажать на кнопку «Выслать код по СМС».

– После нажатия на кнопку «Выслать код по СМС» идет отсчет времени 5 минут. Если за 5 минут голосующий не ввел код, то после 5 минут можно снова запросить СМС.

– Если дважды по каким-то причинам СМС не пришло, можно нажать на кнопку «Свяжитесь с оператором», после чего вас перекинет на WhatsApp, где следует сообщить о проблеме.

Почему СМС могут не приходить: из-за нехватки места на телефоне или из-за антиспам-приложений, которые установлены у голосующего на телефоне.

Все часто задаваемые вопросы по премии «Народное признание» и ответы на них читайте здесь.