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Общество

Псковский полицейский принял роды на трассе

Старший инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Константин Куденков принял роды у женщины, которая начала рожать по пути в роддом на трассе, сообщили в прессс-центре МВД России.

Фото: МВД России

На автодороге Псков — Новый Изборск к сотруднику Госавтоинспекции, патрулировавшему местность, подъехал автомобиль «Рено», водитель которого попросил о помощи. В его машине находилась девушка на последних сроках беременности. Мужчина вез ее в Псковский перинатальный центр, но из-за плотного потока транспорта не мог быстро добраться до больницы.

«Инспектор вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая выехала им навстречу, и решил лично сопроводить автомобиль в роддом. Однако в пути у девушки начались роды. Иномарка съехала на обочину и остановилась. Заметив это, Константин подбежал к машине, связался с бригадой скорой помощи и под их руководством принял роды.

Полицейский укутал появившуюся на свет девочку в полотенце и передал матери. Прибывшие на место события медики увезли маму с ребенком в Псковский перинатальный центр.

«В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает. Примечательно, что недавно Константин Куденков сам впервые стал отцом и, по его мнению, личный опыт ухода за новорожденным помог ему действовать уверенно в сложившейся ситуации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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