Надежда Васильева отметила внимание президента к участникам СВО и их семьям

17:03, 29 февраля 2024, ПАИ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию – это серьёзный взгляд в будущее, заявила корреспонденту ПАИ руководитель регионального отделения Фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

«Получился очень серьёзный взгляд в будущее. Владимир Владимирович Путин начал своё послание с того, что отметил работу фонда «Защитники Отечества» комитета семей воинов Отечества в Российской Федерации, а закончил он своё послание участниками СВО. На протяжении всего послания независимо от того, какой категории населения и какой темы касался бы президент, везде были упоминания и чёткая взаимосвязь с поддержкой семей участников СВО и самих военнослужащих», – подчеркнула Надежда Васильева.

Важно то, что участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, обратила внимание она. «Для нас это важно, так как у нас будет возможность с гордостью передать нашу Россию в надёжные, верные руки – нашим ребятам, которые защищают наше будущее и наше мирное небо», – обратила внимание Надежда Васильева.

Кроме того, ещё одной важной составляющей послания президента стала озвученная кадровая программа для участников СВО «Время героев», подчеркнула она. «Это будет уникальная возможность для ребят получить образование, где среди наставников будут члены Правительства России, главы регионов и другие опытные люди», – сказала руководитель регионального отделения фонда.

Также важным является и то, что для участников СВО будет создана возможность взять льготную ипотеку под 2%, обратила внимание она. Кроме того, ещё одна нужная тема, озвученная президентом, – решение расширить программу социальной газификации, включив в неё садовые товарищества. Важно то, льготным категориям граждан, в том числе семьям героев СВО, с проведением газа помогают и внутри участка, подчеркнула Надежда Васильева.

Кроме того, впечатлило и появление новых национальных проектов, два из которых касаются молодёжи и семьи, сказала руководитель регионального отделения фонда. «Озвученные национальные проекты – это потрясающая возможность, с помощью которых мы сможем поддерживать наши семьи», – заключила она.