Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Надежда Васильева отметила внимание президента к участникам СВО и их семьям

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию – это серьёзный взгляд в будущее, заявила корреспонденту ПАИ руководитель регионального отделения Фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Надежда Васильева – о послании президента: «Получился очень серьёзный взгляд в будущее». Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Получился очень серьёзный взгляд в будущее. Владимир Владимирович Путин начал своё послание с того, что отметил работу фонда «Защитники Отечества» комитета семей воинов Отечества в Российской Федерации, а закончил он своё послание участниками СВО. На протяжении всего послания независимо от того, какой категории населения и какой темы касался бы президент, везде были упоминания и чёткая взаимосвязь с поддержкой семей участников СВО и самих военнослужащих», – подчеркнула Надежда Васильева.

Важно то, что участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, обратила внимание она. «Для нас это важно, так как у нас будет возможность с гордостью передать нашу Россию в надёжные, верные руки – нашим ребятам, которые защищают наше будущее и наше мирное небо», – обратила внимание Надежда Васильева.

Кроме того, ещё одной важной составляющей послания президента стала озвученная кадровая программа для участников СВО «Время героев», подчеркнула она. «Это будет уникальная возможность для ребят получить образование, где среди наставников будут члены Правительства России, главы регионов и другие опытные люди», – сказала руководитель регионального отделения фонда.

Также важным является и то, что для участников СВО будет создана возможность взять льготную ипотеку под 2%, обратила внимание она. Кроме того, ещё одна нужная тема, озвученная президентом, – решение расширить программу социальной газификации, включив в неё садовые товарищества. Важно то, льготным категориям граждан, в том числе семьям героев СВО, с проведением газа помогают и внутри участка, подчеркнула Надежда Васильева.

Кроме того, впечатлило и появление новых национальных проектов, два из которых касаются молодёжи и семьи, сказала руководитель регионального отделения фонда. «Озвученные национальные проекты – это потрясающая возможность, с помощью которых мы сможем поддерживать наши семьи», – заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

«О людях и для людей»: Депутаты областного Собрания прокомментировали послание президента
29 февраля 2024

Надежда Васильева отметила внимание президента к участникам СВО и их семьям
29 февраля 2024

Псковичей приглашают на службу в ОМОН
29 февраля 2024

Михаил Ведерников: Президент фундаментально определил стратегические цели развития страны
29 февраля 2024

Наталья Фёдорова – о послании президента: Мы видим социальную направленность изменений
29 февраля 2024

За год фермеры Псковской области получили от Россельхозбанка более 80 млн рублей
29 февраля 2024

Михаил Герасимов:  Путин сделал особый акцент на укреплении суверенитета страны
29 февраля 2024

К 2030 году в России планируют увеличить объём инвестиций в ключевых отраслях на 70%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...