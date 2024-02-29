Для малых городов в России предусмотрят особые условия семейной ипотеки

15:54, 29 февраля 2024, ПАИ

Необходимо предусмотреть особые условия семейной ипотеки для малых городов или регионов, где строится не так много жилья, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава государства отметил, что для участников специальной военной операции, проживающих в некоторых регионах страны, будет объявлена льготная ипотека под 2 % годовых.

«Продолжим также специальные ипотечные программы со ставкой 2 % для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, ветераны специальной военной операции», – заявил Владимир Путин.

Также Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года.

Ранее Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России. Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составил 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.