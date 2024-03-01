Участники псковского студмедиа «ТОЛК» получили благодарности Минобрнауки РФ

08:26, 01 марта 2024, ПАИ

Вручение благодарностей Министерства науки и высшего образования РФ участникам студенческого медиа «ТОЛК» прошло в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

За активное участие в развитии проекта «Студенческий медиацентр Минобрнауки России» и популяризацию российской науки и высшего образования в молодежной среде благодарность получили куратор студмедиа Мурад Камалов и авторы Анна Малахевич, Анастасия Стрюк, Оксана Алексеева, Марк Велликок, Ирина Булкина, Анна Ефимова, Карина Жолобова, Анна Клименкова, Ксения Степанова, Иван Яковлев.

Благодарности Минобрнауки России вручила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«У вас настолько ярко идёт ваша деятельность, вы даёте настолько качественный контент благодаря тому, что у вас хорошие наставники, и тому, что вы сами чего-то хотите от жизни и воспринимаете университет местом как для получения профессии, так и для реализации себя. Всегда, делая шажок в жизни, ставьте себе зарубку: я этому научился в ПсковГУ. Тогда у вас всё получится», – отметила Наталья Ильина.