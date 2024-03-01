Михаил Ведерников передал семье погибшего псковского военнослужащего две госнаграды

19:00, 01 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с родственниками погибшего в зоне СВО гвардии старшего лейтенанта Руслана Шейки в региональный День памяти подвига воинов-десантников 6-й роты, 1 марта. Глава региона передал семье две государственные награды, которыми псковский офицер удостоен по решению президента России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Руслан Шейка был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно). Высокую государственную награду губернатор сегодня вручил его матери. Ещё при жизни Руслан Шейка был удостоен и медали Суворова, которая сегодня передана вдове.

«Во время участия в специальной военной операции Руслан выполнял самые сложные боевые задачи и делал это талантливо. Но самое главное – очень бережно относился к личному составу. Это был настоящий командир. Для нас он навсегда останется Героем. Немного таких командиров и немного таких бойцов. Мы обязательно продумаем, как увековечить его память», — подчеркнул губернатор.

После официальной церемонии Михаил Ведерников побеседовал с семьёй погибшего военнослужащего. В ходе доверительного разговора один из важных вопросов, на котором акцентировали внимание родители, касался увековечения памяти Руслана. Глава региона заметил, что этот вопрос обязательно будет проработан, чтобы о мужестве их сына жители региона всегда помнили. Михаил Ведерников также пообещал, что семье будет оказана комплексная поддержка, в том числе и через фонд «Защитники Отечества».

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 в ожесточённом бою с превосходящими силами террористов погибла 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и сенатор от Псковской области Алексей Наумец встретились с близкими бойцов 6-й роты.

Кроме того, сегодня прошли памятные мероприятия у памятника 6-й роте «Купол». Участники митинга возложили цветы. Воины-десантники прошли парадным строем перед памятникам, отдавая дань памяти героям 6-й роты. Ранее траурные мероприятия прошли на воинском захоронении в Орлецах.

Отметим, в память о подвиге, совершённом героями воздушно-десантных войск, в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» развернут небольшой музейный комплекс. Среди экспонатов – полотно живописца Студии военных художников имени М. Б. Грекова Олега Авакимяна «Бой в Аргунском ущелье 29 февраля 2000 года». Помимо этого, в экспозиции можно увидеть документы и личные вещи участника боя, Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьёва.