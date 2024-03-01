Памятные мероприятия прошли у памятника 6-й роте «Купол»

12:09, 01 марта 2024, ПАИ

Памятные мероприятия прошли у памятника 6-й роте «Купол», передает корреспондент ПАИ. В них приняли участие родные и близкие воинов-десантников, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин и глава Псковского района Наталья Федорова.

Участники митинга возложили цветы. Воины-десантники прошли парадным строем перед памятникам, отдавая дань памяти героям 6-й роты. Ранее траурные мероприятия прошли на воинском захоронении в Орлецах. Накануне с родными воинов 6-й роты встретились Михаил Ведерников, Андрей Турчак и Алексей Наумец.