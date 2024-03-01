Экспозиция памяти подвига воинов 6-й роты действует в Псковском музее

09:33, 01 марта 2024, ПАИ

1 марта – День памяти подвига воинов 6-й и 4-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии.

В память о подвиге, совершенном героями Воздушно-десантных войск, в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» развернут небольшой музейный комплекс. Среди экспонатов – полотно живописца Студии военных художников имени М. Б. Грекова Олега Авакимяна «Бой в Аргунском ущелье 29 февраля 2000 года». Помимо этого, в экспозиции можно увидеть документы и личные вещи участника боя Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьева.

1 августа 2002 года в Черехе был открыт памятник роте, ушедшей в бессмертие, авторства Анатолия Царика. В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании Псковского музея-заповедника также можно ознакомиться с материалами о создании памятника.

С 29 февраля на 1 марта 2000 года гвардейцы-десантники под командованием подполковника Марка Евтюхина на протяжении 20 часов вели бой со значительно превосходящими их силами чеченских и арабских боевиков и удерживали высоту 776 в Аргунском ущелье. Через эту высоту пролегала дорога на равнину, куда боевики рассчитывали прорваться из ущелья и скрыться в Дагестане. Десантники не отступили. В схватке с 2500 боевиками из 90 бойцов десантной роты погибли 84.