В Великих Луках почтили память десантников легендарной 6-й роты

20:45, 01 марта 2024, ПАИ

В Великих Луках состоялся торжественный митинг в память о подвиге легендарной 6-й роты 104-го гвардейского ордена Кутузова Краснознамённого десантно-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие состоялось сегодня, 1 марта, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие прошло традиционно в аллее Героев-десантников у бюста Сергея Шикова – единственного великолучанина, который служил в 6-й роте и пал смертью храбрых вместе со своими боевыми товарищами.

В митинге приняли участие представители городской власти, ветераны боевых действий, а также волонтёры и молодёжь.На митинга также присутствовали участники СВО, жители города Великие Луки. Почтили память воинов-десантников минутой молчания, а к бюсту земляка Сергея Шикова возложили цветы.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и сенатор от Псковской области Алексей Наумец встретились с близкими бойцов 6-й роты.

Кроме того, сегодня прошли памятные мероприятия у памятника 6-й роте «Купол». Участники митинга возложили цветы. Воины-десантники прошли парадным строем перед памятником, отдавая дань памяти героям 6-й роты. Ранее траурные мероприятия прошли на воинском захоронении в Орлецах.

Отметим, в память о подвиге, совершённом героями воздушно-десантных войск, в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» развёрнут небольшой музейный комплекс.