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Культура

Концерт к 185-летию Модеста Мусоргского пройдёт в усадьбе Наумово в Куньинском районе

16 марта в 17:00 в посёлке Наумово Куньинского района в белом зале музея-усадьбы Модеста Мусоргского пройдёт концерт в честь 185-летия композитора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

В мероприятии примут участие артисты из Москвы. Перед гостями выступят Любовь Ушакова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Артур Юдин (фортепиано). В программе прозвучат произведения М. П. Мусоргского, С. С. Прокофьева, С. Танеева, Й. Гайдна, Ш. Гуно и Ф. Листа.

Справки по телефону 8 (81149) 31 140.

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