Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию до 200%

22:22, 05 марта 2024, ПАИ

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200 %, сообщают РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря организации Алексея Плотникова.

Кроме того, ассоциация предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, креплёного вина из Грузии, а также призвала установить квоту 20 % для российского вина в магазинах с дальнейшим её увеличением до 50 %.

Отмечается, что эти меры позволят защитить российский рынок.

Ранее сообщалось, что пассажирам внутренних рейсов в аэропортах России разрешат продажу алкоголя. Также отмечалось, что в стране могут запретить продажу безалкогольного пива подросткам.