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Общество

Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах России разрешат продажу алкоголя

На внутренних авиарейсах в аэропортах РФ планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции — в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Такая мера может действовать до 31 мая 2026 года. Такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в марте, пишут «Известия».

Эту информацию подтвердили в профильном комитете по экономической политике. «Не думаю, что принятие этого законопроекта приведет к росту употребления спиртного в России, ведь зачастую в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских супермаркетах. Поэтому возражать против этого не надо, гражданам будет удобно. Опять же, купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь», — пояснил первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев (от КПРФ).

Депутат отметил, что граждане не закупают спиртное в duty free ящиками, как правило, речь идет об одной — двух бутылках в подарок, но мера может быть полезна бизнесу. «Предложение правительства должно способствовать стимулированию спроса в аэропортах и дать возможность арендаторам и собственникам компенсировать выпавшие доходы во время пандемии и в связи с переориентацией рейсов на другие направления. Возможно, это подстегнуло бы и сбыт нашей винодельческой продукции, стало бы стимулом для продаж отечественных вин», — рассказал другой зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»).

При этом он обратил внимание на заключение правового управления ГД, которое в своем отзыве высказало к инициативе ряд замечаний. В частности, как следует из документа, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза перевозка на борту самолета алкоголя из магазина беспошлинной торговли допускается в соответствии с таможенной процедурой. То есть разрешается проносить на борт купленный в магазине duty free товар. В то же время применительно к розничной продаже спиртной продукции в залах ожидания внутренних вылетов потребление алкоголя в общественных местах запрещено (п. 7 ст. 16 ФЗ-289), а провозить на борту воздушного судна возможно только жидкости в емкостях не более 100 мл.

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