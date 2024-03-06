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Общество

Стала известна дата выхода третьего «Холопа»

Третья часть фильма «Холоп» выйдет в прокат 23 января 2025 года, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Фото: кадр из фильма «Холоп-2»

Отметим, что первая часть «Холопа» вышла в 2019 году и стала самым кассовым российским фильмом, собрав более 3 млрд рублей, пока его не обогнал «Чебурашка» со сборами в 6,7 млрд рублей. «Холоп-2», который вышел в 2024 году, собрал 3,7 млрд рублей и продолжает собирать.

Напомним, что съёмки первых двух частей кинокартины проходили в Псковской области в Новоржевском районе.

Также ранее сообщалось, что актёр Милош Бикович, сыгравший главную роль в фильме «Холоп», работает над новым фильмом в Псковской области.

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