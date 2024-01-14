Более 3 млрд заработала в прокате снятая под Псковом комедия «Холоп-2»

10:47, 14 января 2024, ПАИ

Снятая под Псковом российская комедия «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко собрала в прокате 3 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Для достижения этого результата ленте потребовалось 13 дней. Общие сборы картины по состоянию на 14 января составили 3,026 млрд рублей. Премьера второй части «Холопа» состоялась 1 января. За первый день проката фильм собрал рекордные для первого дня года 315 млн рублей.

«Холоп 2» — продолжение одного из самых кассовых фильмов в истории России. Сиквел рассказывает о том, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной.

Часть съёмок продолжения кинокартины «Холоп» проходила в августе прошлого года в кинодеревне в Новоржевском районе. Ранее сообщалось, что сиквел «Холопа» планируется снимать так же в Псковской области, как и первую часть. Первую часть успешно продали партнерам по кинопрокату в Китай.

Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации на первую часть «Холопа» можно прочитать здесь.