Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 3 млрд заработала в прокате снятая под Псковом комедия «Холоп-2»

Снятая под Псковом российская комедия «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко собрала в прокате 3 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

ФОТО: ЕАИС

Для достижения этого результата ленте потребовалось 13 дней. Общие сборы картины по состоянию на 14 января составили 3,026 млрд рублей. Премьера второй части «Холопа» состоялась 1 января. За первый день проката фильм собрал рекордные для первого дня года 315 млн рублей.

«Холоп 2» — продолжение одного из самых кассовых фильмов в истории России. Сиквел рассказывает о том, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной.

Часть съёмок продолжения кинокартины «Холоп» проходила в августе прошлого года в кинодеревне в Новоржевском районе. Ранее сообщалось, что сиквел «Холопа» планируется снимать так же в Псковской области, как и первую часть. Первую часть успешно продали партнерам по кинопрокату в Китай.

Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации на первую часть «Холопа» можно прочитать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 января 2024

Более 3 млрд заработала в прокате снятая под Псковом комедия «Холоп-2»
13 января 2024

Псковская библиотека «Радуга» приглашает на встречу с автором медиапроектов о природе Зауралья
13 января 2024

Выставка полотен псковского Рембрандта открылась в библиотеке на Конной в Пскове
12 января 2024

Кинопросмотр фильма «Блокадный футбол» состоится в псковской библиотеке
12 января 2024

Большой рождественский концерт проходит в Великих Луках
12 января 2024

«Сказочный лес» в Пскове завершает свою работу 15 января
12 января 2024

Исторический квиз пройдёт в Изборском музее-заповеднике 13 января
12 января 2024

Великолукский драмтеатр вошёл в программу XXI Фестиваля театров малых городов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...