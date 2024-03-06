В России увеличат социальные пенсии на 7,5%

12:14, 07 марта 2024, ПАИ

Социальные пенсии проиндексируют на 7,5% с 1 апреля. На это выделено почти 37,5 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

Размер индексации рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Индексацию обычно проводят раз в год – 1 апреля.

Социальные пенсии получают люди, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены тем, кто потерял кормильца, и инвалидам. Проиндексируют выплаты получившим военную травму, военнослужащим и добровольцам, участникам Великой Отечественной войны и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Решение коснётся более четырёх миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в России увеличат вдвое штрафы за авиадебоширство, а также Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов.