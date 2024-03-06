Штрафы за авиадебоширство увеличат вдвое в России

07:25, 06 марта 2024, ПАИ

Законопроект о двукратном увеличении штрафов за авиадебоширство готовят в России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослава Нилова.

На данный момент административные штрафы предусмотрены за мелкое хулиганство, за нахождение в самолёте в состоянии алкогольного опьянения, за курение на борту и за неповиновение законному требованию командира воздушного судна и составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей. По словам депутата, эта небольшая сумма не останавливает дебоширов, поэтому размер штрафа необходимо увеличить.

Кроме того, Ярослав Нилов выступает за введение единых чёрных списков для авиадебоширов и санкций в отношении авиакомпаний, повторно пускающих граждан, ранее замеченных в противоправных действиях.

Отметим, в 2023 году с самолётов в России сняли 1,65 тысяч человек, что на 14% больше, чем в предыдущем.