Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов
Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, сообщает РИА Новости.
Изменения внесли в Федеральный закон «О рекламе». Согласно им, не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований.
Инициативу единогласно поддержали 165 сенаторов. Далее закон должен подписать президент России.
Ранее сообщалось, что законопроект одобрили в Госдуме.
Напомним, закон, который регламентирует деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юридических лиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.
В приграничных районах Псковской области откроют избирательные участки для приезжающих из-за границы граждан России
Наталья Ильина – о послании президента: Развитию образования и науки в России уделяется все больше внимания
К 2030 году в России планируют увеличить объём инвестиций в ключевых отраслях на 70%