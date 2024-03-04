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Политика

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, сообщает РИА Новости.

Изменения внесли в Федеральный закон «О рекламе». Согласно им, не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований.

Инициативу единогласно поддержали 165 сенаторов. Далее закон должен подписать президент России.

Ранее сообщалось, что законопроект одобрили в Госдуме.

Напомним, закон, который регламентирует деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юридических лиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.

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