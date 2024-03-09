Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Невеле
Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Ауди» у дома по улице Урицкого. Легковушкой управлял 55-летний житель Великих Лук, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе также напомнили, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Комментарии: 0 Обсудить >>>