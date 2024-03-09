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Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Невеле

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Невеле. Фото: ПАИ

По имеющимся данным, инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Ауди» у дома по улице Урицкого. Легковушкой управлял 55-летний житель Великих Лук, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе также напомнили, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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