Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Невеле

17:33, 09 марта 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Ауди» у дома по улице Урицкого. Легковушкой управлял 55-летний житель Великих Лук, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе также напомнили, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.