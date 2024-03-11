Семья Александровых из Псковской области вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

13:47, 11 марта 2024, ПАИ

29 семей, в том числе семья Александровых из Псковской области, вышли в финал конкурса «Это у нас семейное». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Летом они отправятся в Москву, чтобы побороться в финале за главные призы – сертификаты на улучшение жилищных условий.

В семейной команде Александровых из Великих Лук 11 участников, включая четверых детей. Все как один – активисты, спортсмены, волонтёры.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Также сообщалось, что Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России. Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составил 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.