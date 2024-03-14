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Общество

Масленицу отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате

Праздничными гуляньями отметили Масленицу в Красногородской коррекционной школе-интернате. В гости к воспитанникам приехали дети из Порховской коррекционной школы-интерната и Красногородской школы-интерната «Агрошкола», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Масленицу отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Воспитанники школы-интерната вместе с педагогами украсили пришкольную территорию, сделали масленичное чучело, подготовили развлекательную программу с конкурсами и викторинами, приготовили угощения для гостей. Они испекли не менее 800 блинов, которые подавались со сгущёнкой и вареньем разных вкусов.

Отмечается, что дети с удовольствием участвовали в конкурсах, самыми популярными из которых стали скоростное поедание блинов и перенос воды в вёдрах на коромысле, водили хороводы вокруг чучела, а потом его сожгли.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Школьный краеведческий музей «Горница» при поддержке правительства Псковской области.

  • Масленицу отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате
    Фото: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда
  • Масленицу отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате
    Фото: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда
  • Масленицу отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате
    Фото: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда
  • Масленицу отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате
    Фото: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Ранее сообщалось, что 16 марта Изборский музей-заповедник приглашает на интерактивные программы и квесты в честь Масленицы.

Отмечалось также, что в Великих Луках состоялся блинный поединок.

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