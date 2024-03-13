Блинный поединок прошёл в Великих Луках
Блинный поединок прошёл в Великолукском инженерно-экономическом лицее, сообщает портал Luki-News.
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
В соревновании участвовали четыре семьи от разных школ города. Они готовили блины в разных вариациях: сладкие и сытные, с творогом, фруктами, рыбой и грибами. По итогам поединка команды «Первый блин не комом», «Девчата», «Матрёшки» и «Завитушки» получили заслуженные награды.
Ранее великолучане рассказали, как отмечают Масленицу, с чем едят блины и какие традиции соблюдают.
Также стало известно, во сколько обойдутся блины жителям Псковской области.
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