Блинный поединок прошёл в Великих Луках

23:32, 13 марта 2024, ПАИ

Блинный поединок прошёл в Великолукском инженерно-экономическом лицее, сообщает портал Luki-News.

В соревновании участвовали четыре семьи от разных школ города. Они готовили блины в разных вариациях: сладкие и сытные, с творогом, фруктами, рыбой и грибами. По итогам поединка команды «Первый блин не комом», «Девчата», «Матрёшки» и «Завитушки» получили заслуженные награды.

Ранее великолучане рассказали, как отмечают Масленицу, с чем едят блины и какие традиции соблюдают.

Также стало известно, во сколько обойдутся блины жителям Псковской области.