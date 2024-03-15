Граждане России из стран Балтии голосуют в Псковской области
Граждане России, проживающие за границей, голосуют на мобильном избирательном участке у пункта пропуска «Куничина Гора» в Печорском районе, вблизи с российско-эстонской границей, передаёт корреспондент ПАИ.
Граждане России, проживающие в Эстонии, рассказали, что многим из них местные власти запрещают голосовать на выборах президента России, но даже при этом люди принимают решение въехать в РФ и проголосовать.
Председатель участковой избирательной комиссии Виктор Маслов отметил, что избиратели-соотечественники, которые приходят голосовать на мобильный участок, делают это с особым энтузиазмом. «Для них это не просто голосование. Они воспринимают это как небольшой подвиг», – сказал Виктор Маслов.
Отметим, что процедура голосования на мобильном избирательном участке почти ничем не отличается от голосования на привычных участках. Единственное отличие в том, что избиратель должен заполнить заявление, что он голосует на этом участке.
Напомним, 15 марта, в первый день голосования, в 09:00 в штатном режиме открылись мобильные пункты голосования, расположенные вблизи пяти приграничных пунктов пропуска в Псковской области. Это не отдельные избирательные участки, а дополнительная форма голосования для граждан Российской Федерации, временно или постоянно проживающих за пределами страны.
Мобильные избирательные участки (автобусы) организованы на территориях Печорского, Пыталовского и Себежского районов.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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