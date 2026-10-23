Вопрос об избрании главы Пскова вынесут на сессию гордумы 30 октября
Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось сегодня под председательством Константина Болотина. Депутаты обсудили вопрос об избрании главы муниципального образования – главы города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
В соответствии с действующим законодательством губернатором Псковской области было представлено Псковской городской Думе две кандидатуры для проведения голосования по избранию главы муниципального образования – главы города Пскова.
Также члены комитета рассмотрели вопросы об утверждении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Калинина 12», «Гражданская 21» и «Николая Васильева 75а». После обсуждения было решено рекомендовать председателю ПГД включить данные вопросы в повестку очередной сессии, предварительно запланированной на 30 октября.
Сейчас временно исполняет полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов. Он пришёл на смену Борису Елкину, который возглавил Законодательное Собрание Псковской области.
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