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Политика

Михаил Ведерников объяснил создание должности уполномоченного по взаимодействию с Заксобранием

Создание института уполномоченного по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов связано с необходимостью обеспечить преемственность во власти. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Институт уполномоченного по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов – новая единица в структуре региональной власти, о создании которой стало известно в октябре 2026 года. По словам Михаила Ведерникова, её появление продиктовано необходимостью обеспечить преемственность во власти и использовать опыт авторитетных политиков, пользующихся доверием среди депутатов и на уровне районов.

Михаил Ведерников охарактеризовал нового уполномоченного как очень опытного руководителя, политика и управленца, который пользуется бесспорным авторитетом среди депутатов и на уровне районов. «Во власти очень важна преемственность, – подчеркнул губернатор. – Ну и для Бориса Андреевича [Елкина. – Прим. ред.] это направление тоже новое. Александр Алексеевич [Котов. – Прим. ред.] очень опытный руководитель, политик, управленец, он пользуется бесспорным авторитетом и среди депутатов, и на уровне районов».

По словам главы региона, колоссальный опыт Александра Котова будет полезен как в работе с окружными собраниями депутатов, так и в Законодательном Собрании области.

Александр Котов возглавлял Псковское областное Собрание депутатов с 2011 по 2026 год. За это время он прошёл путь от депутата до спикера регионального парламента, а его общий стаж государственной службы составляет порядка 40 лет. В сентябре 2026 года на первой сессии Заксобрания восьмого созыва председателем был избран Борис Елкин, ранее занимавший должность главы Пскова.

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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