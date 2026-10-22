Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Владимир Путин высказался о переговорах об Украине и угрозе войны с Европой. Главное из интервью президента

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину высказался о территориальном вопросе, конфликте на Украине и перспективах переговоров с Киевом и Вашингтоном, сообщает «Российская газета».

Фото: ПАИ

О территориях

Утраченные Киевом земли, по словам Путина, – это не «их территория», а исторические земли России. Он заявил, что Киеву неуместно говорить о территориальных потерях, поскольку жители Донбасса и Новороссии проголосовали за воссоединение с Россией.

Об угрозе войны с Европой

Путин назвал заявления европейских стран об «угрозе войны» с Россией «политической шизофренией». По его словам, народы Европы не хотят воевать с Россией, как и сама Россия не стремится к войне с Европой. Президент подчеркнул, что РФ не готовится к войне с европейскими странами.

О конфликте на Украине

Россия не хочет воевать с Украиной, заявил Путин и добавил, что воевать хочет Киев. По его словам, война с Россией ради её ослабления не может быть национальной идеей даже для Украины.

Путин также обвинил Киев и его западных спонсоров в том, что они относятся к гражданам Украины как к «расходному материалу». По утверждению президента, украинцев насильно отправляют на фронт, а число дезертиров в ВСУ составляет полмиллиона человек или больше.

По словам Путина, Россия с самого начала выступала за мирное разрешение конфликта и предлагала Украине договориться с Донбассом. Однако Киев, заявил президент, выбрал оружие. Сейчас Россия по-прежнему готова к переговорам и поиску выхода из сложившейся ситуации.

О переговорах с США и Украиной

Россия сообщила США о готовности возобновить трёхсторонние переговоры об Украине. Их целью Путин назвал достижение окончательного мира и обеспечение безопасности России.

Президент также подчеркнул, что обсуждение безопасности РФ невозможно без разговора об архитектуре безопасности всей Европы. По его словам, на необходимость такого обсуждения указывал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

О русских и украинцах

Путин заявил, что последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы – один народ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

Владимир Путин высказался о переговорах об Украине и угрозе войны с Европой. Главное из интервью президента
22 октября 2026

Псковские власти обсудили порядок рассмотрения бюджета региона на 2027 год
22 октября 2026

Готовность Псковской области к отопительному сезону обсудят депутаты на парламентском часе
22 октября 2026

Владимир Путин утвердил перестановки в Правительстве РФ
19 октября 2026

Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Котова орденом Дружбы
17 октября 2026

Михаил Ведерников обсудил с Александром Козловским итоги выборов и планы на будущее
15 октября 2026

Борис Елкин подвёл итоги внеочередной сессии областного Собрания
15 октября 2026

Депутаты Заксобрания приняли план законотворческой деятельности на второе полугодие

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...