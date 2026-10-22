Владимир Путин высказался о переговорах об Украине и угрозе войны с Европой. Главное из интервью президента

22:05, 22 октября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину высказался о территориальном вопросе, конфликте на Украине и перспективах переговоров с Киевом и Вашингтоном, сообщает «Российская газета».

О территориях

Утраченные Киевом земли, по словам Путина, – это не «их территория», а исторические земли России. Он заявил, что Киеву неуместно говорить о территориальных потерях, поскольку жители Донбасса и Новороссии проголосовали за воссоединение с Россией.

Об угрозе войны с Европой

Путин назвал заявления европейских стран об «угрозе войны» с Россией «политической шизофренией». По его словам, народы Европы не хотят воевать с Россией, как и сама Россия не стремится к войне с Европой. Президент подчеркнул, что РФ не готовится к войне с европейскими странами.

О конфликте на Украине

Россия не хочет воевать с Украиной, заявил Путин и добавил, что воевать хочет Киев. По его словам, война с Россией ради её ослабления не может быть национальной идеей даже для Украины.

Путин также обвинил Киев и его западных спонсоров в том, что они относятся к гражданам Украины как к «расходному материалу». По утверждению президента, украинцев насильно отправляют на фронт, а число дезертиров в ВСУ составляет полмиллиона человек или больше.

По словам Путина, Россия с самого начала выступала за мирное разрешение конфликта и предлагала Украине договориться с Донбассом. Однако Киев, заявил президент, выбрал оружие. Сейчас Россия по-прежнему готова к переговорам и поиску выхода из сложившейся ситуации.

О переговорах с США и Украиной

Россия сообщила США о готовности возобновить трёхсторонние переговоры об Украине. Их целью Путин назвал достижение окончательного мира и обеспечение безопасности России.

Президент также подчеркнул, что обсуждение безопасности РФ невозможно без разговора об архитектуре безопасности всей Европы. По его словам, на необходимость такого обсуждения указывал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

О русских и украинцах

Путин заявил, что последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы – один народ.