8,14% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 12:00

12:44, 15 марта 2024, ПАИ

8,14 % составила явка в Псковской области на выборы президента России на 12:00 15 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Всего на избирательные участки в Псковской области пришёл проголосовать 33 761 человек.

Численность избирателей, включенных в списки, составляет 413 829 человек, без учёта ДЭГ.

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 29 % избирателей (22 832 человека) от общего числа зарегистрированных пользователей.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.