8,14% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 12:00
8,14 % составила явка в Псковской области на выборы президента России на 12:00 15 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Всего на избирательные участки в Псковской области пришёл проголосовать 33 761 человек.
Численность избирателей, включенных в списки, составляет 413 829 человек, без учёта ДЭГ.
С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 29 % избирателей (22 832 человека) от общего числа зарегистрированных пользователей.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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