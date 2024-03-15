До +13 градусов ожидается в Псковской области 16 марта

14:15, 15 марта 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 16 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют ночь без осадков, днём местами возможен небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +8 до +13.

Атмосферное давление будет ниже нормы.