До +13 градусов ожидается в Псковской области 16 марта
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 16 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют ночь без осадков, днём местами возможен небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +8 до +13.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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