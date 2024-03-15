Международный наблюдатель – о выборах: Работа избирательного участка № 137 в Псковском районе организована хорошо и слаженно
Избирательный участок в Родинском доме культуры посетил международный наблюдатель из Белоруссии Дмитрий Хома. Общественный наблюдатель оценил работу избирательной комиссии сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
«Отмечу доброжелательную обстановку на участке и то, что уже утром есть даже небольшие очереди. Это говорит о высокой активности населения, об ответственности людей, о понимании ими важности происходящих событий», – сказал он.
Дмитрий Хома высоко оценил работу избирательного участка в Родинском доме культуры. Он отметил хорошую и слаженную работу всех членов избирательной комиссии и сотрудников учреждения.
Кроме того, международный наблюдатель отметил, что камеры на участках обеспечивают безопасность и прозрачность выборов, а также сказал, что дистанционное электронное голосование – хорошая практика. «Это удобно. Возможно, за ним будущее», – заметил он.
Дмитрий Хома начал свой «выборный» путь 20 лет назад в качестве рядового члена участковой избирательной комиссии, а сейчас является председателем Витебской областной избирательной комиссии. В роли международного избирателя он приехал в Псковскую область уже во второй раз.
Отметим, что сегодня утром состоялась встреча международных наблюдателей и экспертов с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым и вице-губернатором региона Александром Серавиным. В частности, наблюдателям рассказали об избирательной системе и выборной кампании в Псковской области, а также о преимуществах многодневного голосования и ДЭГ.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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