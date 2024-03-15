Муниципальный этап региональной лиги дебатов «Истина» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове
Муниципальный этап региональной лиги дебатов «Истина» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове, сообщили ПАИ в штабе.
Лигу провёл Молодёжный парламент Псковского областного собрания депутатов. Участниками дебатов стали старшеклассники школы № 18, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Псковского технического лицея и студенты Псковского кооперативного техникума. Студенты колледжа принимают участие впервые за четыре года.
В этот раз команды сыграли три темы: «Использование животных в цирке и других развлечениях недопустимо», «Старшеклассникам нужно разрешить изучать предметы по выбору» и «Искусственный интеллект приведёт к деградации человечества».
В состав жюри вошёл консультант управления образования администрации Пскова Ольга Макарова, руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова, координатор и основатель проекта региональной лиги дебатов «Истина» Юлия Лысова.
Команды, показавшие наилучшие результаты в своих муниципалитетах, выйдут в региональный этап. Победителей определит финал. Он состоится в апреле в Пскове.
Муниципальный этап региональной лиги дебатов «Истина» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове
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