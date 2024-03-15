Юбилейный фестиваль русской музыки стартует в Пскове с завтрашнего дня

20:46, 15 марта 2024, ПАИ

Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова стартует завтра, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этом году фествиаль посвящён юбилеям двух композиторов «Могучей кучки» – Николаю Римскому-Корсакову и Модесту Мусоргскому, жизни которых неразрывно связаны с Псковской землёй. Зрители смогут услышать множество произведений из творчества великих музыкантов. Также на одном из концертов будет представлена специальная программа, посвящённая Александру Пушкину: в этом году поэту 225 лет.

С 16 по 25 марта будет насыщенная и разнообразная программа, в которой будет место классическому звучанию симфонического оркестра и коллективам-экспериментаторам, опере и балету, театральным и выставочным программам.

Юбилейный фестиваль отличается своим масштабом – первый раз в рамках фестиваля пройдёт 12 концертов, из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Москвы приедет более 500 участников.

Зрителей ждёт балетный гала-концерт и балет «Кармен-сюита», авторский спектакль с песочной анимацией «Сказка в русской музыке» Ольги Пикколо, камерный концерт «Окно в Россию» в исполнении ансамбля «Солисты Екатерины Великой», специализирующегося на аутентичном исполнении барочной музыки, концерт объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева и опера «Хованщина», выступление симфонического оркестра Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, Государственной академической симфонической капеллы России, ансамбля русской музыки «Псков» и, конечно, Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В чём особенность фестиваля, какие коллективы выступят, что стоит посетить с детьми, рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.