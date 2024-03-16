Юбилейный Фестиваль русской музыки начнётся в Пскове сегодня

09:06, 16 марта 2024, ПАИ

Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова начнётся сегодня, 16 марта, в Пскове. До 25 марта включительно псковичи смогут посетить балет, оперу, послушать духовную музыку, побывать на концертах одних из лучших симфонических оркестров страны. Афишу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

В первый раз в рамках фестиваля пройдёт 12 концертов. Всего в Псков из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Москвы приедет более 500 участников.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в медиацентре ПАИ художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал, в чём уникальность 50-го Фестиваля русской музыки в Пскове. Кроме того, стало известно, сколько гостей посетит мероприятие.