Стало известно, сколько гостей приедет на 50-й Фестиваль русской музыки в Псков

19:59, 13 марта 2024, ПАИ

Не менее 310 гостей приедет на 50-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Псков, который пройдёт с 16 по 25 марта. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

«Капелла [Государственная академическая симфоническая капелла России. – ПАИ] приезжает не просто с оркестром, но и с хором. Это минимум 150 человек. Оркестр Петрозаводской консерватории насчитывает не меньше 60 человек. Мариинский театр вообще сложно сосчитать: человек 100, не меньше. Десант серьёзный», – отметил Алексей Репников.

Афиша фестиваля адаптирована для аудитории в возрастной категории 6+. Программа фестиваля – о любви и добре, отметил спикер.

«К нам приезжают гости именно для того, чтобы псковичи не куда-то ехали, а смогли наслаждаться приезжими артистами дома», – сказал Алексей Репников.

Ранее он рассказал, в чём особенность мероприятия и куда стоит сходить с детьми в рамках фестиваля.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.