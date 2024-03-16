Более 80% избирателей в Псковской области проголосовали с помощью ДЭГ к 12:00
82,43 % избирателей (64 292 человека) воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 12:00 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.
На участках проголосовало 125 815 человек – 30,07 %. Общая численность избирателей, включённых в списки, – 418 425 человек без учёта ДЭГ.
Всего к 12:00 на выборах проголосовало 190 107 человек – 38,3 %.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.