Более 80% избирателей в Псковской области проголосовали с помощью ДЭГ к 12:00

13:26, 16 марта 2024, ПАИ

82,43 % избирателей (64 292 человека) воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 12:00 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

На участках проголосовало 125 815 человек – 30,07 %. Общая численность избирателей, включённых в списки, – 418 425 человек без учёта ДЭГ.

Всего к 12:00 на выборах проголосовало 190 107 человек – 38,3 %.