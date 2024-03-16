87% подавших заявление на ДЭГ в Псковской области проголосовали на выборах президента России

20:14, 16 марта 2024, ПАИ

По состоянию на 20:12 16 марта в Псковской области 87 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах президента России, сообщает корреспондент ПАИ из информационного центра региональной избирательной комиссии.

Было выдано 69 304 электронных бюллетеня, принято 67 523. Всего с помощью ДЭГ в Псковской области могут проголосовать 77 998 избирателей.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.