Михаил Ведерников: Все вопросы участников СВО и их семей должны отрабатываться оперативно

14:00, 20 марта 2024, ПАИ

Обращения участников специальной военной операции (СВО) и их семей должны отрабатываться оперативно, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с председателем регионального комитета по соцзащите Ольгой Евстигнеевой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Любые возникшие вопросы рассматривают очень внимательно, в том числе и в рамках специализированной межведомственной комиссии, заверила Ольга Евстигнеева. В составе комиссии не только специалисты правительства региона по разным направлениям, но и представители регионального отделения Социального фонда, медико-социальной экспертизы и филиала фонда «Защитники Отечества».

«Все идёт в плановом порядке. В основном это разъяснительная работа по мерам поддержки и выплатам. Все обращения отрабатываем межведомственно. В настоящее время нет вопросов, которые требовали бы вашего личного вмешательства», – обратила внимание она.

«Важно, чтобы работа велась по существу и максимально оперативно. Это направление необходимо держать на особом контроле», – подчеркнул в завершение встречи глава региона.

Напомним, что в регионе указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова закреплены новые дополнительные меры поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза. Норму, предложенную главой региона, поддержали депутаты областного Собрания на февральской сессии 27 февраля.

Ранее стало известно, что Герои России и их родственники будут получать региональную выплату без заявлений.