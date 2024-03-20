Герои России и их родственники будут получать региональную выплату без заявлений

13:23, 20 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал исполнение поручения относительно расширения мер поддержки Героев России, Советского Союза и членов их семей. Эту тему он затронул на совещании с председателем регионального комитета по соцзащите Ольгой Евстигнеевой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Корректировки, которые необходимы для принятия мер социальной поддержки для этой категории граждан, внесены в законодательные акты области, подчеркнула Ольга Евстигнеева.

Сейчас разрабатывается порядок предоставления ежемесячных выплат, сказала она. Десять тысяч рублей будут выплачиваться с 1 апреля дополнительно к федеральной выплате. Её, в частности, будут получать Герои России, Герои Советского Союза, а также члены семей погибших героев.

При этом при первой выплате будет доплата, так как мера поддержки установлена с начала этого года, обратила внимание Ольга Евстигнеева.

Саму выплату будут перечислять без заявлений. В регионе отработан механизм обмена информацией со специалистами регионального отделения Соцфонда России, отметила Ольга Евстигнеева. Следовательно, выплату будут перечислять автоматически.

Напомним, что норма, предложенная губернатором Михаилом Ведерниковым, поддержана депутатами областного Собрания на февральской сессии 27 февраля.