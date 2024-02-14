Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский губернатор расширил меры соцподдержки Героев России и членов их семей

Новые дополнительные региональные меры поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Новые меры поддержки касаются не только самих обладателей звания, но и членов их семей.

Героям России и Героям Советского Союза, а также членам семей погибших героев устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Сразу несколько мер поддержки связаны с налоговыми льготами. Герои России и Герои Советского Союза, вдовы погибших героев освобождаются и от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Также вдовы героев освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Дети героев — школьники и студенты — имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте на территории Псковской области.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

Заседание регионального Совета отцов проходит в штабе общественной поддержки в Пскове
14 февраля 2024

Встреча «Не забыть нам тебя, Афган…» прошла в областной библиотеке в Пскове
14 февраля 2024

Проект о Великой Отечественной войне презентовали в Пскове
14 февраля 2024

Финские шкурки песца не пропустили в Псковскую область
14 февраля 2024

Псковский губернатор расширил меры соцподдержки Героев России и членов их семей
14 февраля 2024

Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-викторине на знание родного края
14 февраля 2024

В Псковской области уделят особое внимание трудоустройству ветеранов СВО и подростков
14 февраля 2024

Председатель КУГИ Псковской области Наталья Серебренникова станет гостьей программы «Среда обитания»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...