Псковский губернатор расширил меры соцподдержки Героев России и членов их семей
Новые дополнительные региональные меры поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Новые меры поддержки касаются не только самих обладателей звания, но и членов их семей.
Героям России и Героям Советского Союза, а также членам семей погибших героев устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Сразу несколько мер поддержки связаны с налоговыми льготами. Герои России и Герои Советского Союза, вдовы погибших героев освобождаются и от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Также вдовы героев освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.
Дети героев — школьники и студенты — имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте на территории Псковской области.
Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Заседание регионального Совета отцов проходит в штабе общественной поддержки в Пскове
В Псковской области уделят особое внимание трудоустройству ветеранов СВО и подростков