Псковский губернатор расширил меры соцподдержки Героев России и членов их семей

15:26, 14 февраля 2024, ПАИ

Новые дополнительные региональные меры поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Новые меры поддержки касаются не только самих обладателей звания, но и членов их семей.

Героям России и Героям Советского Союза, а также членам семей погибших героев устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Сразу несколько мер поддержки связаны с налоговыми льготами. Герои России и Герои Советского Союза, вдовы погибших героев освобождаются и от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Также вдовы героев освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Дети героев — школьники и студенты — имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте на территории Псковской области.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.