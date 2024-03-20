Выставка мозаичных картин «Великий сказочник» откроется в Вечаше 24 марта

16:18, 20 марта 2024, ПАИ

Открытие выставки мозаичных картин «Великий сказочник», созданных по мотивам произведения Николая Римского-Корсакова, пройдёт в усадьбе Вечаша 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На выставке будут представлены работы московских художественных мастерских: студии Инги Романовой (Санкт-Петербург) и основательницы школы-мастерской мозаики «Фавока» Карины Фавоки (Москва). На встречу с гостями музея приедут художники, создавшие картины.

Выставка пройдёт в рамках международного фестиваля «День Римского-Корсакова», приуроченного к 180-летию композитора. Выставка откроется 24 марта в 13:00. Вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова 23 марта приглашает на концерт «Пусть музыка звучит в память обо мне!». В концерте примут участие заслуженный артист Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин, студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств с литературно-музыкальной композицией «Золотой петушок».

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