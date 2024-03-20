Псковичей приглашают принять участие в мастер-классе по звукоподражанию

18:23, 20 марта 2024, ПАИ

Мастер-класс по звукоподражанию пройдёт в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 6 апреля в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Звукоподражание позволяет имитировать звуки окружающей среды – воды, ветра, пения птиц, звуки животных. Этот навык будет полезен в музыкальной сфере и актёрской практике, отметили специалисты.

Мастер-класс для всех желающих проведёт почётный работник в сфере образования России, эксперт Федерации педагогов вокального искусства Российской Федерации, преподаватель высшей квалификационной категории и руководитель творческого объединения «Клевер» Евгения Комарова.

Ранее сообщалось, что в Вечаше откроется выставка мозаичных картин, созданных по мотивам произведения Римского-Корсакова. На выставке будут представлены работы московских художественных мастерских: студии Инги Романовой (Санкт-Петербург) и основательницы школы-мастерской мозаики «Фавока» Карины Фавоки (Москва). На встречу с гостями музея приедут художники, создавшие картины.