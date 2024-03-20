Учёные открыли новый вид динозавров, похожих на огромных бронированных крокодилов

23:26, 20 марта 2024, ПАИ

Американские археологи из Университета штата Техас (UT) описали новый вид динозавров, обитавших на Земле в триасовый период, 215 млн лет назад. Останки существа нашли в формации Купер-Каньон на северо-западе Техаса, сообщает «Газета.Ru».

Открытый вид относится к группе этозавров – динозавров, внешних видом напоминающих крокодилов. По словам учёных, ящер достигал более пяти метров в длину, а его тело было покрыто остеодермами – прочными костяными пластинами с шипами, выполнявшими роль брони. Отмечается, что животное было всеядным, чем отличалось от своих сородичей-крокодилов. Новый вид получил название Garzapelta muelleri.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли маленькую холодную экзопланету и её массивного компаньона. Кроме того, на севере Гренландии нашли окаменелые останки червей-чудовищ, живших 518 млн лет назад.