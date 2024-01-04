В Гренландии нашли окаменелости червей-чудовищ, живших 518 млн лет назад

19:46, 04 января 2024, ПАИ

Окаменелости хищных червей, чьё название Timorebestia можно перевести с латыни как «чудовище», нашли на севере Гренландии, сообщает РБК со ссылкой на данные научного журнала Science Advances.

Черви жили приблизительно 518 млн лет назад и достигали около 30 см в длину. Считается, что они были в числе самых ранних плотоядных, охотившихся в водных экосистемах раннего кембрийского периода. Вероятно, Timorebestia были на вершине пищевой цепи, что позволяет провести параллель с акулами и тюленями.

У «чудовищ» своеобразный внешний вид: длинные усики и впечатляющий набор внутренних челюстей, которые отличают их от современных представителей щетинкочелюстных.

Ранее сообщалось, что британские учёные установили причину смерти пяти человек, которые погибли во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году. Кроме того, при раскопках в центральной части Египта археологи нашли кувшины с вином, которым насчитывается более пяти тысяч лет.

Напомним, что в Пскове обнаружили первую общественную благоустроенную территорию. Отмечалось также, что стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове.