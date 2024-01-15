Астрономы обнаружили редкую холодную экзопланету
Астрономы открыли маленькую холодную экзопланету и ее массивного компаньона, сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.
Планета находится между Землей и Нептуном и совершает оборот вокруг родительской звезды HD88986 в течение 146 дней. В системе также есть массивный объект, масса которого в 100 раз превышает массу Юпитера.
Диаметр планеты примерно в два раз больше, чем диаметр Земли. Температура ее атмосферы - 190 градусов Цельсия, что предоставляет ученым редкую возможность для изучения холодных атмосфер. Большинство обнаруженных экзопланет имеют температуру выше тысячи градусов Цельсия.
Астрономы предполагают, что из-за широкой орбиты экзопланета HD88986b, вероятно, изредка взаимодействовала с другими планетами в системе и, возможно, сохранила первоначальный химсостав.
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