Астрономы обнаружили редкую холодную экзопланету

10:02, 15 января 2024, ПАИ

Астрономы открыли маленькую холодную экзопланету и ее массивного компаньона, сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.

Планета находится между Землей и Нептуном и совершает оборот вокруг родительской звезды HD88986 в течение 146 дней. В системе также есть массивный объект, масса которого в 100 раз превышает массу Юпитера.

Диаметр планеты примерно в два раз больше, чем диаметр Земли. Температура ее атмосферы - 190 градусов Цельсия, что предоставляет ученым редкую возможность для изучения холодных атмосфер. Большинство обнаруженных экзопланет имеют температуру выше тысячи градусов Цельсия.

Астрономы предполагают, что из-за широкой орбиты экзопланета HD88986b, вероятно, изредка взаимодействовала с другими планетами в системе и, возможно, сохранила первоначальный химсостав.