Публикуем график отключения электроэнергии в Новоржевском районе

12:21, 26 марта 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Новоржевском районе с 26 по 29 марта включительно в связи с плановыми работами по повышению надёжности электроснабжения. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

26 марта света не будет в деревнях Рубачёво и Жадрицы до 17:00.

А 26 и 27 марта – в деревнях Стехново, Семилово и Полозово с 10:00 до 17:00.

27 и 28 марта без электричества с 10:00 до 17:00 останутся улицы Южная и Нагорная в Новоржеве.

28 и 29 марта с 10:00 до 17:00 – улицы Рабоче-Крестьянская, дома № 75–128, Заходского, дома № 27–53, Медицинская, дома № 44–75, Приозерный переулок в Новоржеве, а также деревня Иваньково.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.