Псковским работодателям напомнили о важности наставничества

17:41, 26 марта 2024, ПАИ

О важности участия работодателей в процессе обучения студентов напомнил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 марта.

Александр Седунов отметил, что иногда работодатели хотят получить от учебного заведения на 100 % готового специалиста, сразу умеющего делать всё. При этом, по его мнению, так получается далеко не всегда.

«После теоретическо-практической базы, которой студент овладел в колледже, этого молодого человека нужно привести на производство, показать станок, с которым он будет работать, и дальше ему нужен наставник», – отметил гость радиоэфира.

Руководитель Псковского политехнического колледжа пояснил, что выпускнику нужно помочь на конкретном рабочем месте довести его первичный уровень знаний до необходимого. «Когда мы говорим слово «наставники», мы же понимаем, что они были и в советское время, и сегодня они тоже важны… Когда президент Владимир Владимирович Путин говорил о новом национальном проекте «Кадры», он начал с того, что очень важно, чтобы конкретные производства участвовали в профподготовке и профориентационной деятельности. Это важно. Мы это понимаем прекрасно», – подчеркнул он.

Напомним, 29 февраля Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. В ходе выступления он обозначил главные векторы развития России на ближайшие шесть лет. В частности, нацпроект «Кадры» будет направлен на то, чтобы молодёжь получала актуальное в XXI веке образование.