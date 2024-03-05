Жители Усвятского района собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для бойцов СВО

21:53, 05 марта 2024, ПАИ

Жители Усвятского района помогают военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщает газета «Новая жизнь».

«Помогаем всем, чем можем: собираем гуманитарную помощь, изготавливаем окопные свечи, отправляем на фронт стройматериалы. Благое дело организовал отдел по молодёжной политике администрации района в Доме культуры, где все желающие смогли попробовать себя в роли мастериц плетения маскировочных сетей. Клич кинули в социальных сетях, что в районном ДК проходит благотворительная акция. Сеть и ленты смогли приобрести на средства, собранные жителями района в ходе благотворительной акции, кто-то приносил и материал, который разрезали на ленты и пускали в дело. Работа началась ещё 20 февраля», – рассказали в газете.

Среди тех, кто откликнулся, были школьники Усвятской средней школы, волонтёры отдела по молодёжной политике, жёны участников СВО, матери детей, посещающих танцевальную студию, и многие другие.

В настоящий момент маскировочная сеть готова к отправке и будет передана вместе с гуманитарной помощью в Рресурсный центр добровольчества в Псков для дальнейшей отправки бойцам, отметили в газете.