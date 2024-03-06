Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей состоялся в Опочке
Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей состоялся в Опочке для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Опочецкого муниципального округа, сообщает газета «Красный маяк».
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
Мастер-класс проводили уже опытные в этом деле юнармейцы во главе со своим руководителем Сергеем Кузнечковым. Мероприятие инициировала муниципальный куратор всероссийского проекта «Навигаторы детства» по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам Нина Буровцева.
«Окопная свеча, её ещё называют армейской, блиндажной, уличной, – это свеча длительного горения, предназначена для использования в полевых условиях для освещения, для приготовления и разогрева еды, кипячения воды, обогрева небольшой площади. В мирное время такие свечи используются для зимней рыбалки, в туристических походах и на охоте. Благодаря особой конструкции она имеет высокое пламя горения, не тухнет даже при сильном ветре, горит без резкого запаха и дыма. Отсутствие дыма очень важно: помогает остаться незамеченным вблизи и издалека», – написали в газете.
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