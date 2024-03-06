Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей состоялся в Опочке

23:26, 06 марта 2024, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей состоялся в Опочке для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Опочецкого муниципального округа, сообщает газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»

















Мастер-класс проводили уже опытные в этом деле юнармейцы во главе со своим руководителем Сергеем Кузнечковым. Мероприятие инициировала муниципальный куратор всероссийского проекта «Навигаторы детства» по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам Нина Буровцева.

«Окопная свеча, её ещё называют армейской, блиндажной, уличной, – это свеча длительного горения, предназначена для использования в полевых условиях для освещения, для приготовления и разогрева еды, кипячения воды, обогрева небольшой площади. В мирное время такие свечи используются для зимней рыбалки, в туристических походах и на охоте. Благодаря особой конструкции она имеет высокое пламя горения, не тухнет даже при сильном ветре, горит без резкого запаха и дыма. Отсутствие дыма очень важно: помогает остаться незамеченным вблизи и издалека», – написали в газете.

Ранее сообщалось, что жители Усвятского района собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для бойцов СВО.