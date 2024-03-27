Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Команда ПсковГУ представит в «Марафоне цифровых кафедр» свои технологичные решения

Представители проекта «Цифровые кафедры» ПсковГУ выступят на мероприятии, которое охватит 119 вузов из всех федеральных округов России. Участники поделятся опытом реализации образовательных практик, а также презентуют инициативы, разработанные студентами с применением знаний, полученных во время обучения на «Цифровой кафедре». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

ПсковГУ в «Марафоне цифровых кафедр» представят студент 4-го курса Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Костылев, доцент кафедры прикладной информатики и моделирования института физико-математических наук и информационных технологий Василий Демичев, а также заведующий отделением информационно-коммуникационных технологий Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Андреев.

«Год назад преподаватель и студент представляли одну программу «Организация и управления реляционными базами данными на основе SQL», и команда нашего университета во главе с руководителем «Цифровой кафедры» выступила достаточно успешно. В этом же году мы решили пойти дальше: студент презентует собственный стартап-проект, который реализован, в том числе, на основе знаний, полученных на вышеназванной программе, преподаватель расскажет о том, как влияют компетенции на трансформацию отрасли, на примере уже другой программы «Анализ данных на языке Python». В финале же выступления команды вновь слово возьмёт руководитель «Цифровой кафедры» и приоткроет завесу взаимодействия с индустрией», – отметил Дмитрий Андреев.

Напомним, что ПсковГУ с 2022 года реализует проект «Цифровые кафедры», направленный на предоставление студентам возможности получить дополнительную профессиональную квалификацию по IT-направлению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2024

О ещё одной женщине – героине СВО рассказал Михаил Ведерников
27 марта 2024

Деструктивный камень заменили на северном и южном фасадах Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря
27 марта 2024

Названа предварительная причина пожара в многоэтажке в Псковском районе
27 марта 2024

Более 20 тысяч тюльпанов украсят Великие Луки
27 марта 2024

Как отличить лицензированного проверяющего счётчики от мошенника, рассказал метролог Михаил Смирнов
27 марта 2024

Когда нужно менять счётчик, объяснил псковичам эксперт
27 марта 2024

Жильцов многоэтажки спасли сотрудники МЧС при пожаре в Псковской области
27 марта 2024

О планах поисковой организации «След «Пантеры» рассказала её руководитель

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...