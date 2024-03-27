Команда ПсковГУ представит в «Марафоне цифровых кафедр» свои технологичные решения

21:45, 27 марта 2024, ПАИ

Представители проекта «Цифровые кафедры» ПсковГУ выступят на мероприятии, которое охватит 119 вузов из всех федеральных округов России. Участники поделятся опытом реализации образовательных практик, а также презентуют инициативы, разработанные студентами с применением знаний, полученных во время обучения на «Цифровой кафедре». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

ПсковГУ в «Марафоне цифровых кафедр» представят студент 4-го курса Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Костылев, доцент кафедры прикладной информатики и моделирования института физико-математических наук и информационных технологий Василий Демичев, а также заведующий отделением информационно-коммуникационных технологий Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Андреев.

«Год назад преподаватель и студент представляли одну программу «Организация и управления реляционными базами данными на основе SQL», и команда нашего университета во главе с руководителем «Цифровой кафедры» выступила достаточно успешно. В этом же году мы решили пойти дальше: студент презентует собственный стартап-проект, который реализован, в том числе, на основе знаний, полученных на вышеназванной программе, преподаватель расскажет о том, как влияют компетенции на трансформацию отрасли, на примере уже другой программы «Анализ данных на языке Python». В финале же выступления команды вновь слово возьмёт руководитель «Цифровой кафедры» и приоткроет завесу взаимодействия с индустрией», – отметил Дмитрий Андреев.

Напомним, что ПсковГУ с 2022 года реализует проект «Цифровые кафедры», направленный на предоставление студентам возможности получить дополнительную профессиональную квалификацию по IT-направлению.