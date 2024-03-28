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Общество

465 псковских родителей, игнорирующих своих детей, взяты на учёт в 2023 году

На профилактический учёт взяты 465 законных представителей несовершеннолетних, должным образом не исполняющих родительские обязанности либо нарушающих права и законные интересы ребёнка. Об этом в своём отчёте за 2023 год сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. 28 марта он выступил с докладом на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент ПАИ.

465 псковских родителей, игнорирующих своих детей, взяты на учёт в 2023 году. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Кроме того, в прошлом году в поле зрения сотрудников полиции находились 378 подростков, состоящих на учёте за различные правонарушения.

Алексей Овсянников также добавил, что при финансовой поддержке правительства области продолжается проведение профильных смен несовершеннолетних, состоящих на профучётах, и международного похода «Наследие» для трудных подростков.

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