42 материала с фейками об СВО удалено из интернета по инициативе псковской полиции

11:46, 28 марта 2024, ПАИ

42 материала с недостоверной информацией об СВО удалено из интернета по инициативе УМВД России по Псковской области, в том числе 15 видеороликов, 23 изображения, четыре текстовых записи. Об этом в своём докладе на сессии Псковского областного Собрания сообщил начальник ведомства Алексей Овсянников сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, полиция выявила 42 факта распространения материалов экстремистского характера, к административной ответственности привлечено 18 лиц.

«Если по итогам 2022 года наблюдался резкий скачок заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, то по итогам 2023 года их число уменьшилось в два с половиной раза – с 269 до 106», – уточнил Алексей Овсянников.